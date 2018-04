Mundo Advogados entram com novo recurso para evitar prisão de Lula da Silva Por

A defesa do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção, apresentou hoje novo recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para travar a iminente prisão do também ex-líder sindical.

Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva entraram com um habeas corpus no STJ, depois de o juiz federal Sérgio Moro decretar, na quinta-feira, prisão do ex-Presidente.

O STJ tinha negado previamente um habeas corpus apresentado pela defesa de Lula da Silva, para evitar que este fosse preso antes de se esgotarem todos os recursos em instâncias superiores.

Este mesmo recurso foi apresentado pela defesa no Supremo Tribunal Federal (STF), que na madrugada de quinta-feira também negou o habeas corpus preventivo por seis votos contra cinco dos juízes, facilitando assim a prisão do líder da esquerda brasileira.

Agora, a defesa de Lula da Silva questiona o decreto de prisão expedido por Moro, ao assegurar que contradiz a sentença proferida pelo tribunal de segunda instância, que em janeiro aumentou a pena do ex-Presidente de nove para doze anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

“Estão a contrariar a própria decisão do tribunal do dia 24 (de janeiro), quando os três magistrados determinaram que a prisão só poderia acontecer depois de esgotada toda a tramitação de segunda instância. Estamos dentro do prazo”, disse na quinta-feira o advogado de Lula da Silva, Cristiano Zanin.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar