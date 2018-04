Mundo Advogado imolou-se pelo fogo contra uso de combustíveis fósseis Por

Um advogado norte-americano imolou-se pelo fogo num parque de Nova Iorque, em protesto contra o uso de combustíveis fósseis e as alterações climáticas. O corpo foi encontrado na madrugada deste domingo.

David Buckel, de 60 anos, foi encontrado no Prospect Park na madrugada de domingo, já sem vida, avança a BBC.

Numa nota encontrada perto do corpo, Buckel explicava que tinha recorrido a combustíveis fósseis para o seu ato, de forma a simbolizar o dano que os humanos estão a infligir no planeta.

Na mensagem, enviada para vários meios de comunicação americanos, Buckel apelava para que toda a gente fosse menos egoísta e se preocupasse em proteger a Terra.

“A poluição destrói o nosso planeta, derramando a inabitabilidade através do ar, solo, água e estado do tempo. A maior parte dos humanos no planeta respira agora ar tornado doentio pelos combustíveis fósseis e muitos têm mortes precoces – a minha morte precoce reflete o que estamos a fazer a nós próprios”, dizia a nota, citada pelo New York Times.

A morte do advogado foi considerada pelas autoridades como suicídio.

David Buckel era reconhecido pelo seu trabalho com grupos ambientalistas e por lutar pelos direitos LGBT. Ficou ‘famoso’ pelo caso do assassinato do transgénero Brandon Teena, que acabou por dar origem ao filme ‘Boy’s Don’t Cry’.

