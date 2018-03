Nacional “Adoro ser palhaço, mas não se metam comigo”, avisa Goucha (com vídeo) Por

O apresentador da Casa dos Segredos 7 respondeu às notícias sobre a perda de audiências do formato. “Lidera do primeiro ao último minuto”, frisou Manuel Luís Goucha.

Em causa estava um artigo era que era referido que “nem o palhaço do Goucha safou a queda nas audiências”, como o próprio visado citou, enquanto conversava com Quintino Aires no Você na TV.

“Meus amigos: desde o primeiro dia que a CS lidera as audiências do primeiro ao último minuto. No próximo domingo até se pode perder, espero que não, mas enquanto estivermos a ganhar eu estou a saborear essa vitória, do primeiro ao último minuto”, comentou Goucha.

“Não vale a pena não serem honestos, aceito que isto faz parte do jogo”, continuou: “Cá estamos nós, porque eu sou o apresentador, quer queiram, quer não queiram, da sétima edição da Casa dos Segredos”.

Bastante aplaudido, Manuel Luís Goucha avisou que “não vale a pena” andarem a provocá-lo, pois “da primeira até à quarta gala” tem merecido a “fidelidade” dos telespectadores, “contra intrigas, contra macumbas, contra bruxedos, contra tudo e contra todos”.

Quintino até pediu ao apresentador para ter “compaixão pelos que sofrem”, mas foi em vão.

“Ainda não cheguei, estou quase… Estou a caminho, é o caminho das pedras, ainda não atingi esse patamar de santidade”, respondeu Goucha.

“Não se metam comigo que não vale a pena”, avisou.

Sobre o tratamento de “palhaço”, o apresentador até aproveitou para lembrar que se diverte ao trabalhar.

“Eu sou um grande palhaço, adoro ser palhaço”, afirmou.

