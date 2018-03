Desporto “Adoras ser o presidente do Benfica B”, diz Bruno de Carvalho para António Salvador Por

Bruno de Carvalho voltou a usar de insultos para se dirigir a um adversário, no caso o presidente do Sporting de Braga. O líder leonino chamou “labrego, trolha e aldrabão” ao homólogo bracarense.

O comentário de Bruno de Carvalho, feito como habitualmente no Facebook, surgiu na sequência da troca de acusações entre os dois emblemas a propósito do pagamento pela transferência do médio argentino Battaglia.

À acusação de “má-fé” por parte dos minhotos, o responsável máximo do clube de Alvalade respondeu com… insultos.

“És um labrego, trolha e aldrabão”, escreveu Bruno de Carvalho, partilhando uma notícia com a imagem de António Salvador.

A mensagem foi curta, mas bem explícita: “Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai…”

Para além dos três insultos já citados, o presidente do Sporting conseguiu ainda acrescentar “idiota” e “aldrabão”.

“Adoras ser o presidente do Benfica B”, acrescentou Bruno de Carvalho, para António Salvador, fechando com um ‘conselho’: “Agora faz mais um comunicado”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar