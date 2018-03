EUA Adolescente morre depois de receber pacote explosivo no Texas Por

Um adolescente morreu esta-segunda feira, em Austin, no Texas, Estados Unidos, na sequência de uma explosão de um pacote que recebeu. Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi levada para o hospital em estado grave.

Este é o segundo caso de explosão no Texas num curto espaço de tempo, depois de, no início do mês, um homem de 39 anos também ter morrido na sequência de uma explosão de um pacote que tinha acabado de receber.

As semelhanças nas circunstâncias dos casos – um pacote explosivo, no Texas, e nas primeiras horas do dia – levaram as autoridades a investigar a possível, ou não, ligação entre ambos.

Até ao momento, garante a CBS, os investigadores, auxiliados pelo FBI, não adiantaram informações sobre o engenho ou possíveis suspeitos.

Entretanto, as casas adjacentes ao local da explosão foram evacuadas por precaução.

