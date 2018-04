Nas Notícias Adeus sol, chuva e trovoada regressam nesta quinta-feira Por

Depois de alguns dias em que as temperaturas subiram e o sol ditou ‘regras’ na generalidade do território de Portugal continental, nesta quinta-feira, os especialistas do tempo antecipam já a queda de alguns aguaceiros, sobretudo nas regiões do norte e centro. Nos Açores a chuva também deve continuar a cair, como nos últimos dias, enquanto que para a Madeira são esperados aguaceiros, sobretudo no período da manhã.

A meteorologista Joana Sanches, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, antecipa uma quinta-feira com “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões norte e centro durante a tarde”.

Também para a região do continente é antecipada uma “pequena subida da temperatura mínima”.

Já o vento deverá soprar “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Diferente são as condições do tempo nas ilhas, que devem continuar com um cenário mais cinzento e com períodos de chuva.

Nos Açores são antecipados “oeríodos de céu muito nublado com boas abertas”, com a possibilidade de aguaceiros fracos”.

Na Madeira os especialistas do tempo antecipam “períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do início da tarde”, acompanhados de uma “descida de temperatura, em especial da máxima”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de noroeste com três a 3,5 metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sueste com um a dois metros”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 16ºC.

