Desporto Adeptos pedem demissão de Bruno de Carvalho e aplaudem jogadores Por

Na primeira aparição pública após a polémica que se tem sentido em Alvalade, os adeptos não pouparam nas palavras a Bruno de Carvalho, a quem pedem a demissão. No sentido inverso, os jogadores foram aplaudidos.

Assim que subiu ao relvado para, como de costume, se dirigir ao banco de suplentes, onde assiste ao jogo, Bruno de Carvalho foi assobiado pelos adeptos leoninos que, durante o encontro, chegaram mesmo a entoar cânticos a pedir a demissão do presidente.

À parte dos lenços brancos que também compõe a plateia de Alvalade, os jogadores foram ovacionados com aplausos, fosse ainda no aquecimento ou no momento em que se preparavam para dar início ao jogo.

Entre as muitas tarjas visíveis nas bancadas, destacam-se frases como “Bruno, votei em ti, mas RUA” ou “a nossa paciência tem limites”.

Recorde-se que já este domingo, Bruno de Carvalho esclareceu, através do Facebook, que irá manter os processos disciplinares aos jogadores.

7 PARTILHAS Partilhar Tweetar