Adeptos do FC Porto exigem derrota do Estoril com base no artigo 94.º

A suspensão da visita do FC Porto ao Estoril está a gerar uma enorme controvérsia nas redes sociais. Muitos adeptos, quase todos dragões, lembram os regulamentos para exigir a derrota dos ‘canarinhos’.

O argumento invocado é o ponto quatro do artigo 94.º do Regulamento de Disciplina da Liga, que prevê sanção de derrota nos casos em que, por responsabilidade do clube visitado, o estádio não apresenta as condições de segurança necessárias.

“Quando um jogo oficial não se efetuar ou não se concluir em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com a sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 12 UC e o máximo de 50 UC e com a sanção de reparação à Liga e ao adversário das despesas de arbitragem, de delegacias, de organização e do valor da receita que eventualmente coubesse ao adversário”.

No entender dos adeptos, o Estoril já teria conhecimento das fissuras na bancada norte, a que foi evacuada durante o intervalo.