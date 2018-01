Adepto condenado por morte com very-light novamente detido

Condenado há 20 anos por causar uma morte com um ‘very-light’, Hugo Inácio voltou a ser detido pela PSP, este sábado, no Estádio da Luz. O homem estava proibido de entrar no estádio devido a uma condenação por posse de material pirotécnico.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, informou, através de um comunicado, que a detenção decorreu entre as 16h00 e as 20h00, na sequência do policiamento que opôs o Braga ao Desportivo de Chaves, que viria a terminar com a vitória encarnada, por 3-0.

Hugo Inácio foi condenado a quatro anos de prisão em 1998, dois anos após ter morto um adepto do Sporting, no Jamor, com um ‘very-light’.

O adepto benfiquista voltou a ser condenado, em 2016, a uma pena de três anos com proibição de entrar em recintos desportivos durante sete anos, informou fonte da PSP à agência Lusa. Após o desrespeito de uma pena determinada pelo tribunal, o homem será julgado novamente.

Além da detenção de Hugo Inácio, a PSP deteve mais 29 pessoas entre as 7h00 de sábado e 7h00 de hoje, cindo das quais por condução sem carta, 12 por condução sob efeito do álcool, três por tráfico de droga, duas por furto, quatro por desobediência, uma por roubo, uma por posse ilegal de arma e uma por outros motivos.

