Adalberto é “o Jorge Jesus do Governo”, provoca Baptista Leite

Um deputado do PSD comparou o ministro da Saúde ao treinador Jorge Jesus. “Está quase tudo para acontecer e depois nada acontece, como foi o caso do campeonato”, afirmou Ricardo Baptista Leite.

Ao intervir na audição ao governante, realizada na comissão parlamentar de Saúde, o deputado laranja insistiu no problema da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, para apelidar Adalberto Campos Fernandes de “Jorge Jesus do Governo”.

“Está quase tudo para acontecer e depois nada acontece, como foi o caso do campeonato”, provocou Ricardo Baptista Leite.

Em causa estavam as contínuas promessas de construção da ala pediátrica sem que a obra comece. Na audição, o ministro garantiu que o concurso será realizado ainda durante este ano.

“Teremos, no máximo, em dois anos e pouco as crianças a ser tratadas condignamente no novo espaço”, afirmou Adalberto Campos Fernandes.

No caso da provocação de Ricardo Baptista Leite, o ministro responsabilizou o deputado do PSD por “um exercício de absoluta desonestidade intelectual política” e recordou que o anterior Governo, de PSD e CDS, também nada fez para cumprir as promessas.

“Não foi este Governo nem este primeiro-ministro que, duas vezes, foi a São João lançar pedras ou placas”, respondeu Adalberto Campos Fernandes, referindo-se a Passos Coelho.

