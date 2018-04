Acordo com PS dá ao PSD “maior autoridade para criticar”, afirma Castro Almeida

Reafirmando a disponibilidade do partido para acordos sobre “reformas estruturais”, Castro Almeida reclamou uma “maior autoridade para criticar”, o que também obriga o PSD a “intensificar a oposição e mostrar alternativas”.

O vice-presidente social-democrata defendeu, em entrevista ao Público e à Renascença, que os acordos com o PS não tornam o partido em mais uma muleta do Governo.

“Não é o PSD que garante a sobrevivência deste Governo. Nunca tomámos esse compromisso, nem tomaríamos”, frisou.

As duas muletas são os partidos que “garantem a governação corrente” do executivo liderado por António Costa, continuou.

“Este Governo só existe porque o BE e PCP lhe garante a sobrevivência”.

O PSD assinou acordos com o PS por uma questão de “normalidade política”, angariando “maior autoridade para criticar quando tiver que criticar”, defendeu Castro Almeida.

“Terminado este período dos acordos, acho que o PSD tem que intensificar a oposição e mostrar as suas alternativas. Sob pena de, se não o fizéssemos, o país achar que ser do PS ou do PSD era a mesma coisa”, reforçou.