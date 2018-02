Local Acidentes condicionam trânsito em Lisboa e Porto Por

Várias entradas nas cidades de Lisboa e Porto têm registado vários congestionamentos no trânsito, com vários acidentes a tornarem a circulação ainda mais complicada.

Em Lisboa, o Eixo Norte-Sul apresenta fila entre o viaduto Duarte Pacheco e Sete Rios, no sentido da Ponte 25 de Abril, devido a um acidente. No sentido inverso, há filas a partir do Lumiar até Sete Rios e na saída para Alcântara.

Um outro acidente, na passagem da A1 para a Segunda Circular, tem provocado filhas desde a ponte sobre o rio Trancão.

A saída da CRIL para Sacavém também está congestionada devido a um acidente, assim como a IC19 no sentido de Sintra, entre a Tercena e a área de serviço do Cacém.

No Porto, um acidente na A3 junto à saída para a Circunvalação tem provocado filas que chegam ao nó de Águas Santas.

A VCI está congestionada entre a Boavista e o nó de Francos, assim como a A1 a partir do nó de Santo Ovídio.

A Via Panorâmica, o acesso ao Porto pela Ponte do Infante e a parte final da Via Norte, para quem vem da Maia, também registam filas.

A A28 está congestionada, no sentido do Porto, desde a Ponte de Leça até à Rotunda AEP e na Avenida AEP até à VCI.

