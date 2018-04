Motores Acidente nos testes não desmotiva Thierry Neuville Por

Depois de ter sido protagonista de uma assustadora saída de estrada durante os testes de preparação para a prova, Thierry Neuville não se sente intimidado ou desmotivado para o Rali da Córsega.

O despiste numa ponte culminou com a queda de vários metros de altura do Hyundai i20 WRC do piloto belga, que ficou bastante destruído, mas sem que Neuville ou o seu navegador, Nicolas Gilsoul tenham sofrido qualquer ferimento.

Thierry Neuville diz que o acidente não o vai fazer andar menos depressa naquele que também é conhecido como o rali das mil curvas. A primeira prova verdadeiramente em asfalto da temporada, se atendermos que Monte Carlo só o é parcialmente devido à neve em muitas classificativas.

“Tivemos um acidente no final dos testes de preparação, mas isso não muda nada na nossa abordagem a este rali. Nós sabemos que a luta ser ainda muito cerrada, pois há vários pilotos rápidos. As especiais longas, que são uma característica desta prova, obrigam a manter-nos constantemente concentrados. É uma etapa verdadeiramente exigente para as duplas e para as equipas, mas estamos determinados a reforçar a nossa posição nos dois campeonatos (pilotos e marcas)”, enfatiza o belga.

Neuville espera capitalizar a boa experiência que tem da prova corsa, na qual venceu por duas vezes, sendo o primeiro em 2011, quando o rali pontuava para o Campeonato da Europa, antes do segundo triunfo, conseguido no ano passado, já para o WRC: “A Volta à Córsega é um dos meus momentos preferidos da época. Temos boas recordações das últimas edições e espero viver de novo um fim de semana competitivo”.