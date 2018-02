Local Acidente no Túnel do Marão obriga ao corte da infraestrutura Por

O despiste de um automóvel, à saída de uma das galerias do Túnel do Marão, obrigou ao corte da infraestrutura, nesta terça-feira.

O Túnel do Marão rteve de ser encerrado por precaução, nesta terça-feira, em virtude de um acidente que envolveu uma viatura.

O despiste ocorreu no sentido Amarante-Vila Real e estará relacionado com a neve que afeta a região.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita fonte da Guarda Nacional Republicana, não se sabe ainda quantas pessoas seguiam na viatura e se ficaram feridos.

Refira-se que o Túnel do Marão é parte da A4, para onde estava a ser encaminhado o trânsito, depois do encerramento do IP4, devido à queda de neve.

