Nas Notícias Acidente no Cais da Autoeuropa em Setúbal causa seis feridos Por

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no cais da Autoeuropa, na zona portuária de Setúbal, causou hoje um ferido grave e cinco ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Recebemos o alerta pelas 19:47 para uma colisão entre dois veículos ligeiros no cais da Autoeuropa. Do acidente resultaram cinco feridos ligeiros e um grave”, disse fonte do CDOS, referindo que os sinistrados foram transportados para o hospital de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, estiveram no local da coocorrência oito viaturas e 23 operacionais dos Sapadores de Setúbal, Voluntários de Setúbal, bombeiros de Águas de Moura, Cruz Vermelha, INEM e Polícia Marítima.

São ainda desconhecidas as causas do acidentes, que serão averiguadas.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar