Acidente na Volvo Ocean Race faz vítima mortal (com vídeo)

O Vesthas 11th Hour Racing, que participava na prova, emitiu imediatamente uma chamada de emergência para o Centro de Coordenação de Resgate de Hong Kong para auxiliar os 10 tripulantes do barco pesqueiro, mas um deles acabou por morrer.

O acidente aconteceu a 30 milhas do final da quarta etapa e que ligava a cidade de Melbourne, na Austrália, a Hong Kong.

Nenhum dos tripulantes que seguia no barco em prova sofreu ferimentos.

A organização da prova mostrou-se, entretanto, solidária com o sucedido e disponível para colaborar com as autoridades na investigação do acidente.