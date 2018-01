Acidente em Lisboa faz um ferido grave e obriga a desvio de trânsito

Um acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo, este sábado à noite, provocou um ferido grave e obrigou ao corte do trânsito na faixa do sentido Sintra-Lisboa.

De acordo com fonte da PSP, em declarações à agência Lusa, o acidente aconteceu pelas 20h30, no início da 2ª Circular, em Benfica, no sentido Sintra-Lisboa.

A colisão deu-se entre um veículo ligeiro e um motociclo, sendo que o este último foi obrigado a ser transportado para o hospital com ferimentos graves.

A mesma fonte deu ainda conta do corte do trânsito para a remoção das viaturas, sendo o tráfego desviado para a Radial de Benfica.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar