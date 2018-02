Acidente faz dois mortos em Palmela

Um despiste de automóvel provocou este domingo dois mortos, na zona de Poceirão, em Palmela. O trânsito continua cortado nos dois sentidos.

O acidente terá acontecido pelas 17h10, de acordo com o site Notícias ao Minuto, sendo que o trânsito continua cortado nos dois sentidos.

Os dois passageiros do automóvel não resistiram aos ferimentos do acidente e acabaram por morrer.

No local, acudiram 14 operacionais apoiados por seis viaturas entre Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, Guarda Nacional Republicana, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Setúbal.

