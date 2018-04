Local Acidente com embarcação de turismo em Cascais faz 10 feridos Por

Dez pessoas ficaram hoje feridas num acidente com uma embarcação semirrígida de turismo na Parede, Cascais, depois de esta ter chocado com uma zona de pedras, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o Comandante Pereira da Fonseca, do acidente que ocorreu em frente ao Hospital Sant’Ana resultaram 10 feridos, que apresentam “escoriações e sinais de hipotermia” e que estão a ser assistidos no local.

Os 10 feridos são todos os ocupantes que a embarcação transportava no momento do acidente, não sendo ainda possível apurar a nacionalidade dos envolvidos.

Segundo as informações da Autoridade Marítima Nacional, cerca das 14:00 todos os ocupantes da embarcação já tinham sido resgatados e estavam “em terra a ser socorridos”, mas não é possível explicar, ainda, o que terá causado o acidente.

Para o local foram empenhadas uma equipa da Polícia Marítima de Cascais, com um semirrígido, uma mota de água da Estação Salva-Vidas de Cascais, duas viaturas dos Bombeiros Voluntários da Parede, duas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica, e meios da PSP e da Polícia Municipal.

