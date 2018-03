Local Acidente entre dois autocarros faz seis feridos no Porto Por

Uma colisão entre dois veículos de passageiros e dois veículos ligeiros provocou, esta sexta-feira, seis feridos ligeiros, no Porto. Dois deles foram transportados para o hospital.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a colisão provocou seis feridos ligeiros, sendo que dois deles foram transportados para o hospital, enquanto quatro receberam assistência no local.

O alerta para o acidente, que aconteceu na Cedofeita, foi dado às 17h53, pelo que a circulação já se encontra normalizada.

Além dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, também o INEM e a Polícia de Segurança Pública estiveram no local.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar