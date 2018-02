Local Acidente com autocarro turístico em Lisboa faz dois feridos graves Por

Dois turistas ficaram feridos, nesta terça-feira de manhã, num acidente de um autocarro turístico, que chocou contra uma árvore. Oito pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave.

Um acidente que envolveu um autocarro turístico, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, provocou oito feridos, dois dos quais em estado grave.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José.

O veículo, que não tem cobertura para aumentar a visibilidade dos passageiros, embateu nos ramos de uma árvore,

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão por apurar. No entanto, de acordo com o Jornal de Notícias, o motorista do autocarro foi obrigado a desviar-se de um automóvel.

Duas pessoas que seguiam no autocarro tiveram de ser desencarceradas.

