Acidente com autocarro faz 27 mortos em Java

Um acidente de um autocarro em Java, na Indonésia, fez este sábado pelo menos 27 mortos depois de colidir contra uma moto.

De acordo com a polícia local, o autocarro percorreu um longo percurso, às voltas, até ter ficado completamente imobilizado.

A maior parte dos passageiros, 40 no total, são turistas que visitavam uma zona de termas.

As causas do acidente estão já a ser investigadas pelas autoridades, sendo que estas suspeitam de uma falha nos travões do autocarro.

“A nossa morgue está cheia, não temos espaço para mais corpos”, explicou a porta-voz do hospital Subang, que recebeu as vítimas do incidente.

Este tipo de acidente são frequentes na Indonésia, dada a fraca manutenção dos transportes como autocarros e comboios.

