Acidente de autocarro faz 11 mortos e 46 feridos na Turquia

Um acidente de autocarro, na Turquia, provocou pelo menos 11 mortos e 46 feridos na madrugada de sexta-feira para sábado. Maioria dos passageiros eram famílias.

De acordo com a agência noticiosa Dogan, o autocarro transportava essencialmente famílias que se dirigiam para uma estância de esqui em Uludag, no noroeste do país.

As condições da via em que o acidente aconteceu eram normais, não se registando água ou gelo, pelo que as causas do acidente não são, até ao momento, claras.

A mesma agência dá conta de um início de um inquérito sobre um acidente, com os dois condutores, ligeiramente feridos, a serem detidos pelas autoridades.

As estatísticas oficiais mostram que em 2016, na Turquia, registaram-se mais de um milhão de acidentes, com 7300 mortos nas estradas.

