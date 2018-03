Desporto Académica e Benfica processam diretor de comunicação do Sporting Por

A SAD do Benfica e da Académica vão processar judicialmente o diretor de comunicação do Sporting tendo por base as declarações de Nuno Saraiva sobre uma alegada combinação de resultados no último jogo entre a equipa B do Benfica e os ‘estudantes’ em troca de votos na Liga.

Em causa estão as declarações de Nuno Saraiva na Sporting TV, onde terá sugerido que a equipa B do Benfica facilitou no jogo frente a Académica desta sexta-feira, que terminou com a vitória por 4-0 da Briosa, em troca de votos na Liga.

“Quando a Académica foi jogar a Alcochete, há duas semanas, com o Sporting B [2-2], houve um sururu no final com um dirigente da Académica que será facilmente identificado nas imagens. Não estava lá mas foi-me relatado que, depois, o próprio presidente da Académica dirigiu-se ao treinador do Sporting B, Luís Martins, e disse-lhe: “Isto é uma vergonha, tanto anti-jogo. Se vão acabar com a equipa B nem se percebe o facto de não facilitarem. Depois vão querer os nossos votos para a AG da Liga. Daqui a 15 dias vamos ao Seixal e vamos ganhar fácil. Depois queixem-se”, referiu Nuno Saraiva.

Perante estas declarações “totalmente absurdas, injuriosas e difamatórias”, o Benfica comunicou que parte, desde já, para “processos cíveis e criminais, no âmbito da justiça desportiva e civil”.

A Académica, em comunicado, quis “desmentir, lamentar e repudiar as tristes e falsas declarações do funcionário sr. Saraiva”, e acrescentou que o assunto foi encaminhado para o departamento jurídico.

“Para que seja exigida a censura pública do interveniente pela violação grosseira de honorabilidade e bom nome, exigindo a reparação de todos os danos daí resultantes, que serão integralmente entregues a Instituições de Solidariedade Social”, referem os ‘estudantes’.

