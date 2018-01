Mundo Abatidas 987 pessoas pela polícia dos EUA em 2017 Por

Ainda que os números não sejam de qualquer entidade oficial mas sim de um jornal norte-americano, no caso o renomado diário ‘The Washington Post’, têm dado que falar nos EUA, por revelarem que, em 2017, a polícia abateu a tiro 987 pessoas.

O referido jornal faz esta contagem tendo por base a imprensa local, mas também publicações oficiais e as redes sociais.

De resto, o ‘The Washington Post’ considerada não existir nos Estados Unidos da América uma contagem oficial tão fiável ou completa como a que é feita por si.

A verdade a levar em conta esta análise é que todos os anos morrem para cima de 900 pessoas por causa de tiros das autoridades norte-americanas.

Em 2017 foram 987 pessoas, 963 foram em 2016 e, em 2015, o número foi de 995 pessoas mortas.

Destas 987 pessoas que ficaram sem vida por causa de balas disparadas pela polícia, 68 pessoas estavam desarmadas.

Dentro das pessoas que morreram, o ‘The Washington Post’ percebeu que, apesar de representarem seis por cento da população norte-americana, armados ou não, 22 por cento do total das vítimas são homens negros.

E quantos polícias morreram?

Já a polícia federal norte-americana (FBI) revelou o número de agentes mortos no exercício da sua missão, no último ano – 46 polícias foram mortos, menos 20 que os 66 do que no ano de 2016.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar