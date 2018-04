Animais Abandonado cinco vezes, cão surdo encontra lar e aprende linguagem gestual (com vídeo) Por

A surdez levou a que Ivor – o nome deste cão de 10 meses – fosse abandonado por cinco famílias de acolhimento antes de chegar ao ‘Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals’ (RSPCA), uma instituição que combate a crueldade e abandono animal. Aqui foi tratado normalmente, com afeto, tendo inclusive aprendido linguagem gestual. Veja os vídeos.

Abandonado por cinco famílias diferentes devido à sua doença, Ivor ‘renasceu’ em dezembro passado, quando foi adotado por Ellie Bromilow, após algum tempo na RSPCA.

Com problemas de confiança naturais pelos abandonos, este cão mereceu a atenção especial da instituição que o tornou numa autêntica estrela das redes sociais.

Ellie Bromilow, agora a sua nova dona, ficou de tal forma comovida e apaixonada por Ivor que nem a sua incapacidade em ouvir a levou a desistir do animal, motivando-a, inclusive, a ensinar-lhe linguagem gestual.

“Ele já tinha aprendido o ‘sentar’ e ‘vem’ pela equipa da RSCPA, mas agora aprendeu muitos mais, como ‘deita-te’, ‘fica’ ou ‘rebola'”, contou ao Express.co.uk.

De acordo com a dona, Ivor é dotado de uma “forte personalidade” que adora caminhar e tem um olfato apurado.

“Usamos essas qualidades para os jogos, para o manter ocupado. Escondemos vários brinquedos pela casa toda para que ele os encontre”, contou.

Com 10 meses e após ter sido rejeitado por cinco famílias, Ivor vive agora uma ‘nova vida’, tendo-se notabilizado também nas redes sociais, com uma página própria onde Ellie dá conta do seu desenvolvimento.

Veja.









0 PARTILHAS Partilhar Tweetar