Stephane Peterhansel em recuperação

Depois do grande acidente que o fez afundar na classificação geral dos automóveis no Rali Dakar 2018, e a ‘canibalização’ necessária ao Peugeot 3008 DKR Maxi do seu companheiro de equipa Cyril Despres, Stephane Peterhansel encetou uma recuperação que o levou mesmo até à segunda posição, depois de se impor na 10ª etapa da prova.

Para Peterhansel tratou-se da sua terceira vitória deste ano e a sétima da Peugeot, conseguindo reduzir a diferença que o separa do líder do rali, o seu companheiro de equipa Carlos Sainz, para pouco menos de 51 minutos.

A etapa que separou Salta e Belen (Argentina), incluía uma especial de 373 km, neutralizada a meio, fraturando-a assim em duas metades.

Uma oportunidade aproveitada por Stephane Peterhansel para ultrapassar Nasser Al-Attiyah na classificação geral, sendo que no primeiro controlo de passagem o francês da Peugeot e o qatari da Toyota tinham tempos idênticos.

Na zona de neutralização Peterhansel já estava à frente do seu rival, com 2m36s de vantagem, conseguindo depois tirar quase 13 minutos à diferença que o separava de Sainz na classificação geral.

Carlos Sainz, que teve a companhia de Cyril Despres durante toda a especial, incorreu numa penalização devido a um desentendimento numa etapa anterior com o piloto de quads Kees Koolen. O que retirou ao espanhol da Peugeot parte da vantagem que tinha anteriormente.

Apesar de ceder bastante tempo a Peterhansel na primeira parte da especial, Sainz conseguiu limitar as perdas na segunda metade. Algo que Al-Attiyah não conseguiu, perdendo cerca de meia hora para o francês da Peugeot, apesar do forte começo. Isso fez com que o piloto do Qatar ficasse agora a uma hora e 13 minutos de Sainz na classificação geral.

Terceiro na classificação geral, Nasser Al-Attiyah tem uma vantagem de 10 minutos sobre os seus companheiros de equipa na Toyota, Bernhard Ten Brinke e Giniel de Villiers, enquanto na competição de camiões continua a ser Frederico Villagra e o seu Iveco quem ‘mandam’ na classificação geral. Na etapa o argentino controlou os acontecimentos, apesar da vitória ter ido para o holandês Ton Van Genugten, que obteve a sua segunda vitória em especiais neste ‘Dakar’.

Classificação após a 10.ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Peugeot) 32h10m53s

2º Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Peugeot) + 50m35s

3º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) + 1h12m46s

4º Bernhard Ten Brinke/Michel Perin (Toyota) + 1h22m15s

5º Giniel de Villiers/Dirk von Zietzewitz (Toyota) + 1h22m48s

6º Jakub Pryzongski/Tom Colsoul (Mini) + 2h22m11s

7º Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (Peugeot) + 2h51m46s

8º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 4h18m21s

9º Peter van Merksteijn/Maciej Marton (Toyota) + 5h33m14s

10º Sebastian Halpern/Edu Polenta (Toyota) + 7h40m39s