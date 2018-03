Tem 99 anos e está a ‘bater recordes mundiais’ de natação (com vídeo)

Se dúvidas houvessem de que a idade é apenas um número, George Corones fez questão de dissipá-las na água. Aos 99 anos, o australiano bateu o recorde para a sua faixa etária (100-104 anos) nos 50 metros livres, que nadou em 56,12 segundos.

O reconhecimento por este feito de Corones está ainda pendente da análise e validação da Federação Internacional de Natação (FINA) já que, oficialmente, esta marca pertence ao britânico John Harrison, que completou a prova em 1:35 minutos.

A sensivelmente um mês de completar um século de vida – nasceu em abril – George Corones perspectiva que essa marca figurará eternizada em seu nome.

“Foi uma prova exemplar para mim, consegui manter um ritmo muito consistente… No final, ainda tinha forças para bater com força na parede da piscina”, admitiu Corones à BBC, sob clara ovação do público presente no Gold Cost, na Austrália.