Hoje é dia 9 de abril, nasce George David Weiss, o criador de 'Wonderful World'

Músico e compositor norte-americano, George David Weiss colaborou em musicais na Broadway, no cinema, com grandes nomes da música mundial, mas a sua carreira ficará sempre ligada ao tema ‘Wonderful World’, imortalizado por Louis Armstrong. Nasceu a 9 de abril.

George David Weiss nasceu em Nova Iorque, EUA, a 9 de abril de 1921. Membro de uma família judia, planeou a carreira profissional como advogado e contabilista, mas o grande amor pela música conduziu-o por esta arte.

A sua carreira musical atingiu enorme notoriedade após a II Guerra Mundial. Foi um compositor de referência durante as décadas de 1940, 1950 e 1960, colaborou com a Broadway e compôs temas para diversos filmes.

Escreveu ainda a letra de ‘Lullaby of Birdland’, que se tornou um grande sucesso no jazz, pela voz de Ella Fitzgerald.

Autor de ‘Wonderful World’, que Louis Armstrong eternizou de forma apaixonante, David Weiss compôs diversos temas interpretados por grandes nomes da música, como Tom Jones, Elvis Presley e Dinah.

O seu talento conduziu-o ao ‘Hall of Fame’ dos compositores. Weiss morava em Oldwick, no Estado de New Jersey, onde morreu aos 89 anos, por causas naturais, a 23 de agosto de 2010.

No calendário do mundo constam outros factos, que se eternizam na História de dia 9 de abril.

No ano de 193, Septímio Severo é proclamado Imperador Romano pelo exército na Ilíria, província balcânica.

Um terremoto mata 250 mil pessoas na Pérsia, em 1721, e em 1913 é aberto o primeiro parlamento da China, em Pequim.

Em 1928, islamismo deixa de ser reconhecido como religião estatal da Turquia e a 9 de abril de 1940, durante a II Guerra Mundial, tropas alemãs invadem Noruega e Dinamarca.

Nas Artes, 9 de abril de 1986 fica marcado no Brasil como o dia em que foi lançado o cd: Garota de Ipanema, de Nara Leão e Roberto Menescal.

Nasceram neste dia Carlos da Cunha e Menezes, religioso português (1759), TJ Seebeck, físico estoniano, descobriu o efeito termoelétrico (1770), Charles Baudelaire, poeta francês (1821), George David Weiss, músico e compositor norte-americano (1921), Adriano Correia de Oliveira, cantor português, resistente ao Estado Novo (1942), e Dennis Quaid, ator norte-americano (1954).

Morreram a 9 de abril o Papa Constantino (715), Papa Bento VIII (1024), rei Eduardo IV de Inglaterra (1483), François Rabelais, escritor francês (1553), Francis Bacon, filósofo, ensaísta e estadista inglês (1626), Sigfrid Karg-Elert, compositor alemão (1933), Frank Lloyd Wright, arquiteto norte-americano (1959), e Sindney Lumet, realizador norte-americano (2011).

