Interessante Tem 87 anos e faz pequenas obras de arte no Paint

Concha Garcia é, por si só, uma história inspiradora. Aos 87 anos, este valenciana deu uma nova vida à velha ferramenta do paint, criando verdadeiras obras de arte através da antiquada ferramenta. Veja.

A teoria de que as pessoas mais velhas têm dificuldades de adaptação às novas tecnologias ganhou em Concha Garcia mais um ponto contra.

Com 87 anos, além do talento para a pintura, esta artista plástica mostra que domina como ninguém o Paint, ferramenta de desenho e edição de imagens da Microsoft.

A técnica de Concha merece destaque por ser pouco comum, ainda por cima com a sua idade, ao colorir pixel a pixel uma tela num programa pouco utilizado – e quando o é, é essencialmente para tarefas mais simples.

“Comecei por brincadeira. Hoje pintava uma casa, amanhã acrescentava uma montanha. Aos poucos, fui retocando e, no final, surgiu algo muito curioso”, revelou ao El Mundo.

Dizia-se com pouca imaginação, e que se inspirava em cartões ou postais enviados pelo marido, mas agora descreve-se como uma “senhora de 87 anos”, que gosta de “pintar com o programa Paint e, acima de tudo, estar com a família e amigos”.

Fique a conhecer a sua obra, no instagram, onde conta com mais de 160 mil seguidores. Veja.

