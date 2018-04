Nas Notícias 67 milhões no jackpot do Euromilhões nesta terça-feira Por

Terça-feira é dia de Euromilhões, desta feita com um jackpot recheado de dinheiro para o apostador que conseguir adivinhar a chave do sorteio 027/2018.

O primeiro prémio oferece 67 milhões de euros a quem conseguir antecipar e registar os cinco números e duas estrelas que vão ser sorteados.

Na passada sexta-feira, ninguém acertou na chave correta e, por isso, o jackpot cresceu.

Segundo as informações divulgadas pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na última sexta-feira, o segundo prémio do Euromilhões saiu a quatro apostadores (todos no estrangeiro), com um valor individual de cerca de 283 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio, esse, saiu 11 apostadores, dois dos quais com boletim registado em Portugal, cabendo a cada um prémio no valor de 24 mil euros.

O quarto prémio calhou em sorte a 55 apostadores, três dos quais com aposta registada em território nacional português.

Cada um dos três receberá cerca de dois mil euros.

A combinação vencedora desta terça-feira será divulgada em última hora e primeira mão pelo PT Jornal.

A finalizar, importa referir e recordar que, de acordo com a legislação em vigor, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

