Economia Mais de 52 mil passageiros no Terminal de Cruzeiros de Lisboa no primeiro trimestre Por

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa registou 52.583 passageiros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida para o dobro em termos homólogos, anunciou hoje a administração do Porto de Lisboa (APL).

Num comunicado enviado às redações, a APL refere que a atividade de cruzeiros registou, entre janeiro e março de 2018, “um crescimento de 103 por cento em termos de passageiros, que chegaram aos 52.583, contra os 29.908 registados no período homólogo” do ano passado.

A administração justifica que este acréscimo ficou a dever-se sobretudo “ao incremento de 419 por cento dos passageiros em ‘turnaround’”.

“Quer isto dizer que os passageiros que iniciaram ou terminaram a sua viagem [na capital] aumentaram para 1.229 relativamente aos 237 do primeiro trimestre do ano passado”, explica a nota, acrescentando que esta subida se justifica “pela entrada em funcionamento da nova gare de passageiros, que afirmou o Porto de Lisboa como uma referência internacional em termos de qualidade do serviço prestado aos cruzeiristas”.

Entre janeiro e março deste ano também as escalas subiram “para 34, face às 19 no mesmo período” de 2017, o que se traduz num crescimento “de 79 por cento”, elenca esta entidade.

Também para o dobro subiu o número de passageiros em trânsito na capital.

A entidade gestora do terminal de cruzeiros registou um crescimento dos “25.671 no primeiro trimestre do ano passado, para os 51.354 de janeiro a março deste ano”.

Este aumento é explicado “pelas 30 escalas em trânsito neste trimestre, contra as 17” de igual período de 2017.

Em termos futuros, para o próximo trimestre, que a APL aponta ser “um dos que regista a maior concentração de atividade”, está previsto que o Terminal de Cruzeiros da capital receba “cerca de 115 escalas e 171 mil passageiros”.

Inaugurado a 10 de novembro de 2017, o terminal de cruzeiros de Lisboa tem capacidade para 800 mil passageiros por ano e para receber navios de vários tipos e dimensões.

O terminal permite também o embarque e desembarque máximo de 4.500 passageiros em simultâneo, tem estacionamento para 360 veículos ligeiros e 80 autocarros ou táxis turísticos, um terraço panorâmico e internet gratuita.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar