Hoje é dia 5 de abril, Kurt Cobain suicida-se na sua casa em Seattle Por

Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da banda de grunge Nirvana, notabilizou-se no mundo da música, como cantor e compositor. Morreu a 5 de abril de 1994, suicidando-se, com um tiro de espingarda. Contava 27 anos. Também neste dia, morreu Layne Staley, vocalista dos Alice in Chains.

Cinco de abril é um dia de má memória para os seguidores do grunge, com as mortes de Kurt Cobain e de Layne Staley, que se notabilizaram em bandas de grande sucesso – os Nirvana e os Alice in Chains.

Cobain foi um fenómeno, com expressão máxima em dois álbuns, sobretudo: ‘Smells Like Teen Spirit’ e ‘Nevermind’.

O cantor e compositor dos Nirvana transformou o talento em fama e a fama conduziu à pressão e depressão, ao poder das dependências.

Os meios de comunicação social concederam-lhe o peso de ser porta-voz de uma geração, algo que Kurt Cobain nunca pretendera.

Não soube lidar com essa realidade e lutou, contra a heroína e a depressão, nos últimos anos da sua vida.

Foi encontrado morto a 8 de abril de 1994, em sua casa, em Seattle. Suicídio, com um tiro de espingarda na cabeça, é a versão oficial da morte de um jovem ídolo de multidões, que contava apenas 27 anos.

E o dia 5 de abril conta-se com outras histórias que a História preserva. Em 1722, a ilha de Páscoa é descoberta pelo explorador holandês Jakob Roggeveen. Mohandas Gandhi, numa atitude de desobediência civil, quebra a lei britânica, em 1930, marchando até o mar para fazer sal.

Winston Churchill é obrigado a demitir-se do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, neste dia, em 1955, por motivos de saúde.

Já em 1976, dá-se o Protesto de Tiananmen, em Pequim, contra a repressão do regime chinês.

Nasceram a 5 de abril o imperador Go-Fushimi do Japão (1288), Thomas Hobbes, filósofo inglês (1588), Vincenzo Gioberti, filósofo e político italiano (1801), Vicente de Carvalho, poeta, político e jornalista brasileiro (1866), Bette Davis, atriz estadunidense (1908), Kurt Neumann, cineasta alemão (1908), Carlos Guastavino, compositor argentino (1912), e Colin Powell, militar e político norte-americano (1937).

Morreram neste dia Edward Young, poeta inglês (1765), Howard Hughes, aviador, engenheiro, produtor de cinema e um dos homens mais ricos do mundo (1976), Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana (1994), Layne Staley, vocalista dos Alice in Chains (2002), Mark St. John, guitarrista dos Kiss (2007), Charlton Heston, ator norte-americano (2008), e José Wilker, ator brasileiro (2014).

