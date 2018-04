Nas Notícias Mais de 450 mil contribuintes entregaram o IRS até às 13h00 de hoje Por

Mais de 450 mil contribuintes já entregaram a sua declaração de IRS de 2017, disse hoje o ministro das Finanças no Parlamento.

Segundo Mário Centeno, até às 13h00 de hoje (hora de Lisboa), foram entregues 452.195 declarações de IRS, das quais 265.252 através do IRS automático.

Este ano, acrescentou o governante, a entrega automática de IRS pode abranger três milhões de agregados, uma vez que podem fazer a entrega automática da declaração de IRS agregados familiares com rendimentos por conta de outros e pensões que tenham pessoas dependentes a cargo (como filhos) e que usufruam de benefícios fiscais respeitantes a donativos comunicados ao fisco.

No ano passado, dos 1,8 milhões de agregados potenciais, fizeram uso do IRS automático 800 mil contribuintes.

Desde domingo e até ao final de maio, os contribuintes têm de entregar a declaração de IRS sobre os rendimentos que auferiram em 2017, sendo que, pela primeira vez, só o podem fazer pela Internet.

Segundo dados do Governo, no ano passado foi possível, em média, reembolsar os contribuintes num prazo de 23 dias, sendo que o prazo foi menor no caso do IRS automático (12 dias).

As Finanças têm dito que este ano o prazo de reembolso deverá reduzir-se.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar