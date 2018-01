Nas Notícias 400 atropelamentos com fuga alarmam Governo português Por

O Governo está preocupado com os números que lhe têm chegado no que respeita à sinistralidade e que, por isso, analisar com várias entidades da sociedade esta situação. Em menos de um ano, por exemplo, há registo de 400 atropelamentos com fuga.

São estes e outros números que o Executivo de António Costa pretende avaliar numa reunião que deverá ocorrer nesta sexta-feira em reunião da Comissão Interministerial de Segurança Rodoviária.

“O objetivo é analisar o agravamento da sinistralidade no último ano”, adianta o Jornal de Notícias na sua edição nesta quinta-feira, onde dá conta de que entre janeiro e novembro do ano passado, “400 condutores atropelaram peões e fugiram, causando cinco mortos”.

2017 terminou com 509 vítimas mortais nas estradas, mais 64 do que no ano anterior.

Dados recentes divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), relativos ao ano de 2017, revelam um aumento dos acidentes rodoviários, tal como dos feridos graves isto tendo por comparação o ano de 2016.

Os números estão registados no gabinete do ministro da Administração Interna.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar