4 de março, dia de cantar os parabéns… à música ‘Parabéns a Você’

A 4 de março canta-se os parabéns a uma das mais populares canções do mundo, ‘Parabéns a Você’, que foi publicada neste dia, em 1924, por Clayton Summy. Hoje, recordam-se também as vítimas da queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre os Rios.

Hoje é dia de cantar os ‘Parabéns a Você’ à música mais cantada do mundo. A melodia tem origem numa outra, com o título ‘Good Morning to All’ (‘Bom Dia a Todos’), da autoria de duas irmãs e professoras de Kentucky (EUA).

Em 1874, Mildred e Patricia Smith Hill criaram esta música para cumprimento entre as crianças, na chegada à escola.

Em 1893, a canção de bons dias foi registada, até que acaba publicada num livro de Robert Coleman, em 1923, mantendo toda a melodia, mas com a alteração do verso ‘Good Morning to All’, que passa a ser cantado com ‘Happy Birthday to You’ (‘Parabéns a Você’). Um ano mais tarde, Clayton Summy publica a música.

A versão depressa se tornou popular. Mas em 1933, Jessica Hill, irmã das verdadeiras autoras, reivindicou nos tribunais os direitos de autor da música, sendo que a Justiça lhe concedeu razão.

A versão portuguesa surgiu pela brasileira Bertha Celeste Homem de Mello, vencedora de um concurso, onde apresentou a letra que em Portugal se adotou.

Também neste dia, em 1493, explorador Cristóvão Colombo chega em Lisboa, a bordo do seu navio Niña, após a viagem da descoberta da América.

Em 1777, o Marquês de Pombal é demitido, por decreto-régio. E na Argentina escolhe-se Buenos Aires como capital, em 1826.

Nas Artes, a 4 de março de 1877, o balet ‘O Lago dos Cisnes’, de Tchaikovsky, estreia em Moscovo. Já em 1945, o poeta chileno Pablo Neruda é eleito senador.

Também neste dia, em 1950, o filme de animação de longa-metragem ‘Cinderela’, da Walt Disney, estreia nos Estados Unidos.

Dois anos mais tarde, Ernest Hemingway conclui o romance ‘O Velho e o Mar’.

E no ano de 1968, Pablo Picasso doa quadros ao museu que tem o seu nome, em Barcelona. Já Charlie Chaplin é condecorado pela rainha Isabel II do Reino Unido, em 1975.

O líder nacionalista Robert Mugabe vence as eleições no Zimbabué, a 4 de março de 1980, tornando-se no primeiro negro a ocupar o cargo de primeiro-ministro. E em 2001 ocorre um desastre que deixou marcas em Entre os Rios, com a queda da ponte Hintze Ribeiro, que causa 59 mortos.

Nasceram a 4 de março o Infante D. Henrique, príncipe português impulsionador dos Descobrimentos (1394), Antonio Vivaldi, compositor clássico italiano (1678), e Karl Lachmann, filólogo e crítico alemão (1793).

Nasceram também Duarte da Ponte Ribeiro, diplomata e cartógrafo português (1795), Eugénio de Castro, poeta e escritor português (1869), Tancredo Neves, político brasileiro (1910), John Garfield, ator norte-americano (1913), Catherine O’Hara, atriz canadiana (1953), José Luís Arnaut, político português (1963), e ‘Gabriel o Pensador’, cantor e compositor brasileiro (1974).

Morreram neste dia Hans Von Aachen, pintor alemão (1615), e Nikolai Gogol, escritor russo (1852).

