37 milhões de euros no jackpot de hoje do Euromilhões

O Euromilhões continua a aumentar e, nesta terça-feira, existem 37 milhões de razões para acreditar que lhe pode sair o recheado jackpot que está em jogo no sorteio dos sorteios.

Uma vez que na passada sexta-feira nenhum apostador conseguiu acertar na chave ‘mágica’, o valor em jogo cresce para os 37 milhões que vão andar à roda hoje.

De acordo com informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no último sorteio dois apostadores, ambos com boletim registado no estrangeiro, conseguiram um segundo prémio.

Quanto ao terceiro prémio, esse, foi repartido por um total de 10 apostadores, dois deles registados em território nacional e cada um leva um valor a rondar os 26 mil euros.

O quarto prémio saiu em sorte a 21 apostadores, três deles com boletim registado em território nacional.

Como sempre, o PT Jornal publica os números em última hora e primeira mão.

