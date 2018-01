Hoje é dia 31 de janeiro, data da última transmissão em Código Morse Por

Corria o ano de 1999 quando, a 31 de janeiro, a Rádio Melbourne envia a derradeira transmissão através de Código Morse, entretanto extinto. ‘SOS’ foi a mensagem enviada, no dia em que se assinala mais um aniversário sobre a revolta republicana no Porto, na primeira tentativa de derrubar a Monarquia. Também no Porto, morreu a 31 de janeiro José Luís Gomes de Sá Júnior, o pai do célebre Bacalhau à Gomes de Sá.

Embarque nesta viagem pelo dia 31 de janeiro, onde se destaca o adeus ao Código Morse.

Data da descoberta das Cataratas do Iguaçu, pelo espanhol Dom Álvar Núñez Cabeza de Vaca, em 1542, o dia 31 de janeiro assinala também o triste ataque aéreo da Alemanha sobre Paris, largando 14 mil bombas sobre a cidade francesa, em 1918.

Em 1891, dá-se a revolta republicana no Porto, naquela que foi a primeira tentativa de derrubar a Monarquia e implantar a República.

É um marco inesquecível, que permanece escrito na História de Portugal.

Igualmente histórica é a constituição da Jugoslávia, em moldes semelhantes aos da União Soviética, a 31 de janeiro de 1946.

A Jugoslávia era composta por seis repúblicas: Bósnia Herzegovina, Croácia, Eslovénia, Macedónia, Montenegro e Sérvia.

Na data em que foi inaugurado o primeiro McDonald’s em Moscovo (1990), os EUA lançam seu primeiro satélite, o Explorer I, em 1958.

Também neste dia, termina o emblemático programa Sítio do Picapau Amarelo, na Rede Globo (1986), programa que regressaria em 2001, mas sem as referências do formato original.

Nasceram neste dia o Rei Carlos V de França (1338), Henrique I de Portugal (1512, data que coincide com a da sua morte), o cantor norte-americano Justin Timberlake (1981), e o humorista Bruno Nogueira (1982).

E 31 de janeiro é ainda a data da morte do escritor Fernando Namora.

Celebra-se hoje o Dia Internacional do Mágico e é Dia de São João Bosco (santo da Igreja Católica), que morreu precisamente nesta data, em 1888.

Morreu também no último dia de janeiro, em 1926, José Luís Gomes de Sá Júnior, o criador do Bacalhau à Gomes de Sá.

