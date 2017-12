Hoje é dia 31 de dezembro, nasce Alex Ferguson, o ‘Sir’ do futebol Por

Alexander Chapman Ferguson conquistou o título de ‘Sir’, mas conquistou, acima de tudo, o mundo do futebol. Nasceu a 31 de dezembro e é homenageado hoje.

Sir Alex Ferguson é uma das grandes figuras do futebol mundial, tornando-se célebre, sobretudo, pela sua liderança técnica no Manchester United.

Nasceu em Glasgow, na Escócia, a 31 de dezembro de 1941. Iniciou a carreira no Queen’s Park, estreando-se aos 16 anos, como avançado.

Foi futebolista e treinador, orientando poucos clubes, ao longo da sua longa carreira de treinador. Começou no East Stirlingshire e passou pelo St Mirren, antes da glória ao serviço do Aberdeen, ao serviço do qual assegurou três dos quatro títulos do clube no campeonato escocês.

Mas foi em Manchester que se notabilizou. Ao longo de 26 anos e 1500 jogos, o treinador escocês liderou aquela equipa inglesa e passou a ser o treinador com mais troféus na história do futebol.

É também o técnico que permaneceu durante mais tempo à frente do clube de Manchester – superando a marca de Sir Matt Busby – e faz parte, atualmente, do corpo de dirigentes daquele clube inglês.

Despediu-se do comando técnico em 2013, ano em que completou 72 anos. Apesar do adeus ao banco de suplentes, Sir Alex Ferguson é uma das maiores figuras do futebol mundial.

E por isso é lembrado hoje, no dia do seu aniversário.

Nasceram neste dia Jacques Cartier, explorador francês (1491), Henri Matisse, pintor francês (1869), Lawrence Beesley, professor britânico e sobrevivente do naufrágio do Titanic (1877), Carl Ludwig Siegel, matemático alemão (1896), e Simon Wiesenthal, arquiteto austríaco e ‘caçador’ de nazis (1908).

Nasceram ainda Anthony Hopkins, ator galês (1937), Sir Alex Ferguson, treinador escocês de futebol (1941), Rita Lee, cantora e compositora brasileira (1947), Donna Summer, cantora norte-americana (1948), Val Kilmer, ator norte-americano (1959), Nicholas Sparks, escritor norte-americano (1965), Psy, rapper sul-coreano (1977), e Angélico Vieira, ator e cantor português (1982).

Morreram a 31 de dezembro Cómodo, Imperador Romano (192), Vasili Lazarev, cosmonauta soviético (1990), e Natalie Cole, cantora norte-americana, filha de Nat King Cole (2015).

