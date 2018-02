Motores Como o # 3 voltou a ganhar as Daytona 500 Por

A prova ‘rainha’ da NASCAR é também aquela que marca o arranque do campeonato. E a sua 60.ª edição manteve a tradição de grandes emoções.

É verdade que a corrida da ‘catedral’ da velocidade na Flórida é extensa e só se decide nas últimas voltas, mas nada retira o mérito a Austin Dillon e à forma astuta como venceu, fazendo o # 3, outrora envergado pelo grande Dale Earnhardt, regressar à Victory Lane.

Estas e outras incidências no resumo de uma prova que teve ainda o simbolismo do novo Chevrolet Camaro vencer na sua estreia em competição e do piloto vencedor ganhar pela equipa do seu avô materno.

Reveja os melhores momentos das Daytona 500 disputadas este domingo.