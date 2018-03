Nas Notícias 28 milhões de euros no Euromilhões de hoje Por

O Euromilhões está de regresso, nesta sexta-feira, com jackpot em jogo de 28 milhões de euros, que podem calhar em sorte ao apostador que consiga acertar na combinação vencedora. Logo mais, o PT Jornal vai publicar os números do Euromilhões em última hora e primeira mão, como é habitual.

Depois de ninguém ter acertado na chave do Euromilhões na passada terça-feira, o jackpot aumentou para o sorteio dos sorteios, que se realizará, outra vez, nesta sexta-feira e tem em jogo 28 milhões de euros à espera.

Segundo informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também ninguém conseguiu o segundo prémio, na última terça-feira.

O jackpot para hoje está, assim, ‘recheado’.

Por ser sexta-feira, além do sorteio do Euromilhões, vamos levar até si, como é habitual, a chave do M1lhão, que semanalmente entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em território nacional.

É de recordar que o PT Jornal publica os números em última hora e primeira mão.

