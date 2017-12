Hoje é dia 28 de dezembro, os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo Por

O cinematógrafo é o marco inicial da história do cinema e foi apresentado ao mundo a 28 de dezembro de 1895, pelos irmãos Lumière. Exatamente dois anos mais tarde, estreia em Paris a peça ‘Cyrano de Bergerac’, de Edmond Rostand.

A patente do cinematógrafo – considerado um aperfeiçoamento feito pelos irmãos Lumière do cinetoscópio de Thomas Edison – foi registada a 13 de fevereiro de 1895, sendo que o aparelho é exibido a 28 de dezembro do mesmo ano.

Trata-se de uma máquina que torna possível a gravação de uma série de momentos instantâneos, em fotogramas, o que permite criar a ilusão do movimento.

Mas a invenção dos irmãos Lumière, com o conhecimento fornecido por Edison, tornou-se num símbolo que representa hoje a origem do cinema.

Esse contributo foi dado por Auguste Marie e Louis Jean Lumière, que em virtude da sua invenção acabaram por receber o epíteto de ‘pais do cinema’.

E nas origens do cinema, também a 28 de dezembro, estreia em Paris, em 1897, a peça de teatro ‘Cyrano de Bergerac’, do autor francês Edmond Rostand.

Nasceram a 28 de dezembro Woodrow Wilson, 28.° Presidente dos EUA (1856), Johnny Otis, músico norte-americano (1921), Mariana Rey Monteiro, atriz portuguesa (1922), e Guy Debord, escritor francês (1931),

Nasceram ainda Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto (1937), José Pedro Gomes, ator, autor e encenador português (1951), James Foley, cineasta norte-americano (1953, Richard Clayderman, pianista francês (1953), e Denzel Washington, ator norte-americano (1954).

Morreram neste dia Pierre Bayle, filósofo e escritor francês (1706), Samuel Holland, engenheiro e general do exército britânico (1801), e Olavo Bilac, jornalista e poeta brasileiro (1918).

Nasceram também Maurice Ravel, compositor e pianista francês (1937), Paul Hindemith, compositor, violista e maestro alemão (1963), Clayton Moore, ator norte-americano (1999), e Susan Sontag, escritora e ativista norte-americana (2004).

