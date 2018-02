Hoje é dia 26 de fevereiro, nasce o escritor francês Victor Hugo Por

A 26 de fevereiro, assinala-se o nascimento de Victor-Marie Hugo, no ano de 1802. Novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, estadista e defensor dos Direitos Humanos, deixa uma marca indelével na literatura mundial. No mesmo dia, mas em 1848, é proclamada a Segunda República Francesa.

Victor Hugo tornou-se escritor jovem e em 1817, com apenas 15 anos, foi premiado pela Academia Francesa, que distinguiu um poema do autor, no início de um percurso notável pela arte, com outro marco: em 1821, publicou o livro de poesias, ‘Odes et Poésies Diverses’, que lhe permitiu ganhar uma pensão, concedida por Luís XVIII, um ano antes de publicar o primeiro romance.

Com 23 anos apenas, recebe o título de Cavaleiro da Legião de Honra e dá início a um período de intensa produção de obras, que lhe permitem o reconhecimento da corte de Carlos X. A casa de Victor Hugo transformou-se num ponto de encontro de grandes escritores.

A sua obra foi alvo de censura, quando entrou na área do teatro, onde também mostrou talento. ‘O Corcunda de Notre-Dame’, publicado em 1831, foi considerado o maior romance histórico de Victor Hugo, mais um degrau na escadaria do sucesso, que lhe permite receber, do Rei Luís Filipe I, o grau de oficial da Legião de Honra.

Defensor da democracia liberal e humanitária, foi eleito deputado da Segunda República, em 1848. A partir do ano seguinte, Victor Hugo dedica-se a obras políticas, religiosas filosóficas. Entre a sua vasta obra, outro livro se destacou: ‘Les Misérables’ (1862).

Exila-se após o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851, que condena ‘Histoire d’un Crime’, por razões morais. Viveu em exílio em Jersey, Guernsey e Bruxelas, morrendo a 22 de maio de 1885.

Também no dia 26 de fevereiro, Valentiniano I é proclamado Imperador romano, no ano 364, e em 1848 é proclamada a Segunda República Francesa. No ano de 1860, Emmanuel Liais descobre o cometa Olinda, o primeiro a ser descoberto em solo brasileiro.

Já em 1935, Adolf Hitler ordena que a Luftwaffe seja reformada, numa violação ao Tratado de Versalhes, enquanto a 26 de fevereiro de 1952 o primeiro-ministro britânico Winston Churchill anuncia que o Reino Unido já possui uma bomba atómica.

Um primeiro atentado talibã contra o World Trade Center, nos EUA, é levado a cabo a 26 de fevereiro de 1993, e em 2001, neste mesmo dia, os talibãs destroem, no Afeganistão, as duas estátuas gigantes de Buda de Bamyan.

Em Portugal, é publicada neste dia, em 1975, a ‘Lei de Imprensa’. E em 2009 nasce um novo canal temático de televisão, a TVI24, que iniciou emissões com a apresentação do Jornal do Dia.

Nasceram a 26 de fevereiro Venceslau de Luxemburgo, Rei da Boémia (1361), Victor Hugo, escritor francês (1802), Honoré Daumier, pintor e escultor francês (1808), Levi Strauss, criador de roupas alemão (1829), Buffalo Bill, pioneiro e oficial norte-americano (1846), Émile Coué, psicólogo francês (1857), Rei Fernando I da Bulgária (1861), Venceslau Brás, Presidente do Brasil (1868), Johnny Cash, cantor norte-americano (1932), e Sébastien Loeb, piloto francês (1974).

Morreram neste dia Rogério II, primeiro Rei da Sicília (1154), Cuauhtémoc, último imperador asteca (1525), Miguel Ângelo Lupi, pintor português (1883), Richard Jordan Gatling, inventor norte-americano (1903), Jaime de Magalhães Lima, escritor e filósofo português (1936), e o Rei Mohammed V de Marrocos (1961).

