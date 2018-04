Mundo 25 milhões no sorteio desta terça-feira no Euromilhões Por

Nesta terça-feira decorre um novo sorteio do concurso dos concursos. A tômbola volta a girar com 25 milhões de razões para estar atento ao PT Jornal, que lhe vai mostrar em primeira mão os cinco números e as duas estrelas sorteadas.

Na última sexta-feira, ninguém acertou na chave correta do sorteio, pelo que o prémio aumentou.

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa revelou que, no entanto, no último sorteio, três apostadores ‘lusos’, entre oito no total, registaram o boletim vencedor para o segundo prémio e cada um destes oito premiados recebe cerca de 170 mil euros.

O terceiro prémio saiu a oito apostadores, um dos quais com boletim registado em Portugal e cada um terá direito a cerca de 40 mil euros.

Quanto ao quarto prémio, esse, saiu a 39 apostadores, quatro dos quais registaram a aposta em território nacional português e cada um recebe cerca de quatro mil euros.

De acordo com a legislação em vigor em Portugal, recorde-se, os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!