25 de janeiro, nasce Eusébio, o Rei que nunca deixou de ser povo

‘King’, Pantera Negra, Rei, ou Eusébio da Silva Ferreira. Há diversas formas de chamar um homem com uma marca eterna no futebol mundial. Hoje, assinala-se o aniversário de um membro da galeria restrita dos talentosos futebolistas de todo o mundo.

Hoje é dia de homenagear o Rei, no dia do aniversário de Eusébio, figura notável, pela simplicidade, pela dimensão do seu talento e pela capacidade de gerar consenso.

Protagonista de uma carreira ímpar, com a grandeza assente na simplicidade do homem e na genialidade do futebolista, Eusébio deixa na memória os golos que marcou e as lágrimas que limpou à camisola da seleção nacional, naquele Mundial em que fez história.

Respeitado por todos, símbolo de um futebol diferente, Eusébio consta de uma galeria restrita de futebolistas divinais.

Hoje é dia de dizer “obrigado”. Eusébio morreu em Lisboa, no dia 5 de janeiro. Contava 71 anos.

Lembrar Eusébio é homenagear um homem eterno. O tempo não corrói as memórias e as histórias que os pontapés certeiros de Eusébio da Silva Ferreira contam.

Nasceram a 25 de janeiro Robert Boyle, físico e químico irlandês (1627), Virginia Woolf, escritora inglesa (1882), e Arvid Carlsson, cientista sueco (1923).

Nasceram ainda Tom Jobim, compositor brasileiro (1927), Corazón Aquino, ex-presidente das Filipinas (1933), Ramalho Eanes, político português (1935), Eusébio, ex-futebolista português (1942), e Alicia Keys, cantora norte-americana (1981).

Morreram neste dia António Sebastião Valente, clérigo português (1908), Jeanne Hébuterne, pintora francesa (1920), Al Capone, famoso gangster norte-americano (1947), e Miklos Féher, futebolista húngaro (2004).

