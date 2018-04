Nas Notícias 25 Abril: Deputados do PS cantam a “Grândola Vila Morena” no parlamento Por

Um grupo de deputados do PS cantou hoje a Grândola Vila Morena, canção-senha do 25 de Abril, no hemiciclo da Assembleia da República, após a sessão comemorativa dos 44 anos da Revolução dos Cravos.

Os deputados do PCP e do BE ainda no hemiciclo optaram por não se juntar ao grupo de parlamentares socialistas, onde estava Jorge Lacão, Elza Pais, que, minutos antes, fizera o discurso pela bancada do PS.

Os secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e da Defesa, Marcos Perestrello, também cantaram a canção de Zeca Afonso.

À mesma hora, minutos antes das 12:00, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do parlamento, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, assistiam a outra interpretação de Zeca Afonso nas escadarias interiores de São Bento – “Traz Outro Amigo Também”, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.

