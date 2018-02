Hoje é dia 24 de fevereiro, dia de lembrar Steve Jobs, o visionário da Apple Por

Visionário que revolucionou a indústria da comunicação, Steven Paul Jobs nasceu a 24 de fevereiro de 1955. Morreu a 5 de outubro de 2011, vítima de um cancro no pâncreas. Também a 24 de fevereiro, a clonada ovelha Dolly mostra-se ao mundo.

Hoje é dia de recordar Steve Jobs, o cofundador da Apple que se destacou na área da comunicação, ao revolucionar as indústrias dos computadores pessoais, smartphones, tablets, filmes de animação, música e publicações digital.

Depois de uma carreira notável, Jobs não resistiu a um cancro no pâncreas, morrendo a 5 de outubro de 2011, na Califórnia (EUA). Contava então 56 anos.

A sua morte ocorreu poucos dias depois do lançamento do Apple 4S. Quando se aguardava o Apple 5, surge um smartphone com nome estranho, que muitos consideram representar ‘Apple For Steve’.

No dia 24 de fevereiro, em 1989, o Ayatollah Khomeini oferece três milhões de dólares como recompensa para quem matar Salman Rushdie, autor do livro ‘Os Versículos Satânicos’.

Horas mais tarde, um Boeing 747, da United Airlines, perde uma porta e parte da fuselagem, mas o que parecia ser um acidente fatal transforma-se num ato heroico do comandante do avião, que evita a morte de 337 passageiros.

Este dia fica também na história como a data em que, em 1997, o cientista Ian Wilmut, do Instituto Roslin, na Escócia, anuncia a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de um animal adulto.

Já em 1991, os EUA iniciam sua ofensiva terrestre contra o Iraque, em resultado da invasão ao Kuwait liderada por Saddam Hussein. Em 2011, ocorre o derradeiro voo do Discovery.

Nasceram a 24 de fevereiro Giovanni della Mirandola, humanista e filósofo neo-platónico italiano (1463), Johann Ambrosius Bach, músico alemão, pai de Johann Sebastian Bach (1645), e Ernestino Augusto Costa, ‘o Costinha’, ator português (1891).

Nasceram também David Mourão-Ferreira, escritor e poeta português (1927), Steve Jobs, cofundador da empresa Apple (1955), e Alain Prost, ex-piloto francês de Fórmula 1 (1955).

Morreram neste dia Johann Ambrosius Bach, no dia do seu aniversário (1695), D. José I de Portugal (1777), Charles Bonaparte, pai de Napoleão Bonaparte (1785), Robert Fulton, inventor do barco a vapor (1815), Max Wien, físico alemão (1938), e Maria Zamora, atriz portuguesa (2015).

