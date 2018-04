Hoje é dia 24 de abril, os gregos entram na cidade de Troia escondidos no mítico Cavalo Por

O dia 24 de abril marca a entrada dos gregos em Troia: os troianos julgam que aquele gigante animal era uma prenda, símbolo de rendição, e abrem as portas da cidade. Os gregos, escondidos no lendário Cavalo de Troia, tomam a cidade, para depois a incendiarem e destruírem. Corria o ano de 1184 antes de Cristo.

O Cavalo de Troia, segundo narrativas lendárias associadas à conquista daquela cidade da costa oriental do mar Mediterrâneo, no extremo oeste da Anatólia, foi um artefacto de madeira, utilizado pelos gregos para abrigar o seu exército, de forma a permitir uma entrada segura em Troia, evitando a muralha que a protegia.

O gigantesco cavalo é deixado à porta da cidade. Os troianos julgam que se trata de uma oferta (sinal de rendição do exército inimigo) e abrem as muralhas. A 24 de abril de 1184 antes de Cristo, o Cavalo de Troia – construído de madeira e totalmente oco no interior – entra na cidade, com soldados escondidos e bem abrigados.

Narra a lenda que Laocoonte, sacerdote de Apolo, foi o único troiano que se manifestou contra a ideia de colocar o cavalo dentro das portas da cidade. Os gregos entraram na cidade sem qualquer bloqueio, tomaram Troia, incendiaram e destruíram-na.

A ideia de criar o Cavalo de Troia terá sido de Odisseu, considerado o guerreiro mais sagaz da Ilíada. O construtor do presente envenenado dos troianos foi Epeu. O Cavalo de Troia só é descrito com pormenor na Eneida, obra de literatura latina que conta a história da fundação de Roma.

Outros factos históricos se assinalam neste dia 24 de abril. Em 858, é eleito o Papa Nicolau I. Já em 1917, durante a I Guerra Mundial, dá-se o naufrágio do navio dinamarquês Wilhelm Krag, bem como de outros três navios, ao largo da Praia da Luz, no Algarve.

A 24 de abril de 1953, a rainha D. Isabel II nomeia Winston Churchill como cavaleiro da coroa britânica. Em 1990, o Telescópio Hubble é lançado para o espaço e em 2007 três países anunciam do primeiro planeta extrassolar potencialmente habitável, a Gliese 581 c, conhecido como Segunda Terra. Esses países são França, Suíça e… Portugal.

Nasceram neste dia Philippe Pétain, militar e estadista francês (1856), Martin Seymour-Smith, escritor e crítico literário britânico (1928), José Sarney, político e escritor brasileiro (1930), e Barbra Streisand, atriz e cantora norte-americana (1942).

Morreram a 24 de abril o Papa Estêvão III (757), Henrique de Borgonha, conde de Portucale (1112), Adélaïde Labille-Guiard, pintora francesa (1803), Abel Botelho, escritor e diplomata português (1917), Sarmento Leite, médico e professor brasileiro (1935), Vladimir Komarov, cosmonauta soviético (1967), Cassiano Branco, arquiteto português (1970), e Miguel Portas, político e jornalista português (2012).

Hoje, assinalam-se o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e o Dia Internacional do Milho.

