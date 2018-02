Hoje é dia 23 de fevereiro, dia da morte de Zeca Afonso Por

O Conselho de Segurança da ONU emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de António de Oliveira Salazar. Nasce o partido fascista italiano de Mussolini. Joe Rosenthal assina uma das fotos mais simbólicas da história política. Che Guevara é nomeado Ministro da Indústria de Cuba. Morre Zeca Afonso. Eis o dia 23 de fevereiro.

A história do dia 23 de fevereiro começa com a morte do marechal francês Jacques de la Palice, na Batalha de Pavia, em 1525.

Neste dia, em 1861, o Presidente dos EUA, Abraham Lincoln, chega secretamente a Washington, para assumir a presidência, depois de sofrer um atentado em Baltimore.

Diversos factos históricos ocorreram em Portugal, neste dia. Em 1905, é denunciado um contrato do monopólio do tabaco, detido pela Companhia de Henri Burnay, desde 1891.

Já em 1911, os bispos portugueses contestam medidas anticlericais da I República (desde a expulsão das congregações, à lei do divórcio, passando pela criação do registo civil e pelo fim do juramento religioso nos tribunais).

Durante a Guerra Mundial, Portugal apreende navios alemães localizados em portos portugueses, que passam a servir a causa luso-britânica. E em 1919 é fundado o jornal ‘A Batalha’, em Portugal.

Também a 23 de fevereiro de 1919, nasce o partido fascista italiano de Mussolini. De regresso a Portugal, é criado, em 1944, o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado da Propaganda Nacional, na dependência de Salazar.

Na II Guerra Mundial, também em 1944, Estaline obriga um milhão de tchechenos ao exílio e dissolve a República, devido a uma alegada colaboração com os nazis. Um ano mais tarde, no mesmo conflito, fuzileiros norte-americanos alcançam o topo do Monte Suribachi.

Aí, é erguida a bandeira norte-americana, num ato fotografado por Joe Rosenthal. Essa famosa fotografia viria a conquistar o prestigiado Prémio Pulitzer.

Em 1961, o Conselho de Segurança da ONU emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de António de Oliveira Salazar, exatamente no mesmo dia em que, em Cuba, Che Guevara é nomeado Ministro da Indústria.

A 23 de fevereiro de 1981, ocorre em Espanha uma tentativa de golpe militar, com a tomada do parlamento.

No dia 23 de fevereiro de 1987, morre em Setúbal José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, cantor e compositor português conhecido como Zeca Afonso, ainda que nunca tenha usado esse nome artístico.

E 10 anos mais tarde, durante a Guerra do Golfo, as forças aliadas lançam uma ofensiva terrestre contra o exército do Iraque.

António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista a 23 de fevereiro de 1992, durante o X Congresso do PS. Um ano mais tarde, nos EUA, um primeiro atentado terrorista no World Trade Center.

Nasceram neste dia Georg Friedrich Händel, compositor alemão (1685), Peter Fonda, ator norte-americano (1939), Fernanda Seno, poetisa, escritora e jornalista portuguesa (1942), Brad Whitford, guitarrista dos Aerosmith (1952), Viktor Yushchenko, político ucraniano (1954), príncipe Naruhito, herdeiro do trono japonês (1960), e Rui Unas, humorista português (1974).

Morreram a 23 de fevereiro Aleksey Tolstoy, escritor russo (1945), Paul Claudel, diplomata e poeta francês (1955), Rei Saud da Arábia Saudita (1969), Zeca Afonso, músico português (1987) e Christopher Hill, historiador norte-americano (2003).

456 PARTILHAS Partilhar Tweetar