23 de abril, dia de Shakespeare, de Cervantes e de Gago Coutinho

Vinte e três de abril é dia de conquistas e perdas. Nesta data, nasce e morre William Shakespeare (parte no dia de aniversário). Morre ainda Miguel de Cervantes (data não consensual). E nasce Sacadura Cabral, que ao lado de Gago Coutinho concluiu a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

A 23 de abril de 1616, duas grandes personalidades da Literatura mundial morrem: o inglês William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes – a data do óbito de Cervantes não é consensual.

William Shakespeare morreu no dia do seu aniversário. Poeta e dramaturgo inglês, é considerado o maior escritor de Língua inglesa e o mais influente dramaturgo do mundo (pertence a Shakespeare o título de autor com mais obras encenadas).

Destacam-se, naturalmente, ‘Romeu e Julieta’ e ‘Hamlet’, mas William Shakespeare deixou vivas e preservadas no tempo outras grandes obras, como ‘Rei Lear’ e ‘Macbeth’, além de inúmeros poemas e sonetos.

E exatamente no mesmo dia e ano em que Shakespeare morre, a Literatura mundial perde outro nome eterno: Miguel de Cervantes. Realce-se, no entanto, que existem registos que também assinalam 22 de abril como data da morte de Cervantes.

Nascido em Alcalá de Henares, a 29 de setembro de 1547, Cervantes foi romancista, dramaturgo e poeta castelhano, sendo que ‘Dom Quixote’ é a sua grande obra, considerada o primeiro romance moderno. Este trabalho de Cervantes é tido como um dos melhores romances alguma vez escritos, realidade que permanece imutável, ao longo de séculos.

A importância da sua obra expressa-se, por exemplo, no facto de o castelhano ser frequentemente chamado de ‘La lengua de Cervantes’. Este autor viria a morrer em Madrid, a 22 de abril de 1616.

Neste regresso ao passado do dia 23 de abril, lembramos ainda Sacadura Cabral, que participou na épica viagem que se iniciou em Lisboa, a 30 de março de 1922. Ao lado de Gago Coutinho, num hidroavião monomotor, os dois portugueses cruzam o Atlântico e fazem história.

A viagem demorou 79 dias, ainda que o tempo de voo não tenha ultrapassado as 62 horas e 26 minutos. No total, Gago Coutinho e Sacadura Cabral percorreram 8383 quilómetros. Hoje é dia de recordar Sacadura Cabral, que nasceu neste dia, no ano de 1881, em Celorico da Beira.

E na história do dia 23 de abril, destacam-se outros factos, como a abertura do campo de concentração português do Tarrafal, em Cabo Verde, no ano de 1936, ou a entrada do Exército Vermelho em Berlim, em 1945, durante a II Guerra Mundial. Também neste dia, é patenteada a máquina fotográfica de 360º, de Sebastião Carvalho Leme.

Nasceram a 23 de abril D. Afonso II, rei de Portugal (1185), James Buchanan, 15.º Presidente dos EUA (1791), William Shakespeare, dramaturgo e poeta inglês (1554), Max Planck, físico alemão, (1858), Sacadura Cabral, aviador e oficial da Marinha Portuguesa (1881), e Roy Orbison, músico e compositor norte-americano (1936).

Além de William Shakespeare (1616) e Miguel de Cervantes, escritor espanhol (1616), morreram neste dia Carl Ludwig, fisiologista alemão (1895), Olga Benário Prestes, militante comunista alemã (1942), e Boris Yeltsin, ex-presidente russo (2007).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, instituído pela UNESCO em 1996, precisamente em memória de Shakespeare e Cervantes. Assinala-se ainda o Dia Mundial do Escoteiro.

